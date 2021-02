kinderuni4you startet ins Sommersemester

Die Kinderuni Vorarlberg lockt auch im kommenden Frühjahr wieder mit einem abwechslungsreichen Programm.

Am kommenden Montag, 22. Februar um 13 Uhr startet die Anmeldung für die erste Vorlesung des Sommersemesters 2021 der Kinderuni Vorarlberg. Dabei geht es um die Kraft des Windes und wie Windenergie funktioniert. Es werden Fragen geklärt, wie die Kraft aus der Luft Strom erzeugt oder das Elektro-Mobil zum Fahren bringt. Wie schon im Herbst kommen die Vorlesungen unter dem Titel #kinderuni4you zu den jungen Studierenden nach Hause und diese können die Videos dann daheim auf ihrem Laptop, Tablet oder Handy anschauen. In jeder Vorlesung wird eine Frage gestellt und die eingesendete Rückantwort gilt dann als Anwesenheitsbestätigung für die Sponsion.

Auch in diesem Jahr bietet die Kinderuni neben Vorlesungen der Fachhochschule wieder Themen der Pädagogischen Hochschule und des Landeskonservatoriums an. So wird unter anderem die Frage geklärt warum ein Orchester einen Dirigenten braucht oder wer überhaupt die Zahlen erfunden hat. Alle Infos, das Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.fhv.at/kinderuni. MIMA