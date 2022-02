Kinderuni sucht Nachwuchsstudenten

Die Kinderuni Vorarlberg startet im März in das Sommersemester 2022.

Am Mittwoch, den 9. März startet die Kinderuni Vorarlberg mit der ersten Vorlesung ins Sommersemester 2022. Unter dem Titel „Ich sehe dein Herz, wie es schlägt“ bekommen die jungen Studenten einen interessanten Einblick über die Funktionsweise des Herzens. Eine Anmeldung zu dieser Online-Vorlesung ist ab sofort auf der Homepage der Fachhochschule Vorarlberg möglich.

Dabei hat sich auch die Kinderuni in den letzten beiden Jahren auf die Corona Situation eingestellt und die Vorlesungen kommen nun zu den jungen Studierenden nach Hause. Die Vorlesungen werden dabei vorab auf Video aufgenommen und die Kinder können diese dann daheim auf ihrem Laptop, Tablet oder Handy, wann sie wollen, anschauen. In jeder Vorlesung wird eine Frage gestellt und deren Lösung wird am Ende als Anwesenheitsbestätigung für die Sponsion gewertet.