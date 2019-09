Kinderuni startet ins neue Semester

Auch bei der Kinderuni Vorarlberg beginnt nach den Sommerferien wieder das Studienprogramm.

Angesprochen vom Angebot der Kinderuni Vorarlberg sind dabei Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, wobei bei den Vorlesungen komplexe technische und wissenschaftliche Themen kindgerecht erklärt und diskutiert werden. Sechs mal pro Semester schnuppern Kinder in den Räumlichkeiten der FH Vorarlberg in Dornbirn, beim Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch oder in der pädagogischen Hochschule akademische Luft. Der Besuch der Kinderuni Vorarlberg ist dabei kostenlos, man muss sich zu den Vorlesungen jedoch anmelden. Die ersten Anmeldungen für das Wintersemester 2019 sind ab sofort möglich.

Den Auftakt in den Kinderuni Herbst macht am 2. Oktober der Vortrag unter dem Titel “Meerwasserentsalzung in Vorarlberg – sag mal, spinnen die jetzt?“ in der Aula der Fachhochschule in Dornbirn. Weitere Themen im Herbst: „Beat it! – die Welt der Percussions“, „Sprache und Sprachcodes“ oder „Natürlich gescheit oder künstlich intelligent?“. Auf die Kinder wartet wieder ein spannendes Wintersemester mit vielen interessanten Themen. Das gesamte Programm gibt es auch auf www.fhv.at/kinderuni, wo sich die Nachwuchsstudenten auch anmelden können. MIMA