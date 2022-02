Kindertheater in der Remise Bludenz

Bludenz. Die ersten eigenen Schritte, Geborgenheit und der ganz normale Alltag werden im Theaterstück „Findus zieht um“ am Freitag, 11. März, um 15 Uhr in der Remise Bludenz thematisiert.

So lustig, so gut. Würde Findus’ Bettchen nicht am Fußende von Petterssons Bett stehen, der um vier Uhr in der Früh gern noch weiterträumen möchte. Aber wie soll das gehen bei dem ewigen Gequietsche? Pettersson stellt Findus vor die Wahl, mit der Hopserei aufzuhören oder das Bett woanders aufzustellen. Der Kater entschließt sich umzuziehen.