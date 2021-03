Kinderspielfreude zurück in Agasella

Sicherungs – und Sanierungsarbeiten am Spielplatz abgeschlossen

Göfis. Direkt neben Volksschule und Kindergarten Agasella liegt in prächtiger Lage der dazugehörige Spielplatz, der im Jahr 2017 im Zuge einer ehrenamtlichen Initiative neugestaltet wurde. Selbstredend, dass dieser von den Kindern der beiden kommunalen Einrichtungen intensiv genutzt wird. Die Last durch die immensen Schneemengen des vergangenen Winters, haben zum einem dem angrenzenden Hang und sowie dem dortigen Baumbestand schwer zugesetzt. Instabiles Erdreich, welches zudem eine Wasserleitung zum Spielbrunnen beschädigte, und umsturzgefährdete Bäume führten zu einer sicherheitstechnisch unausweichlichen Sperre des Spielplatzes. Das Team des Göfner Bauhofs rund um Leiter Wolfgang Lampert hat nun in den vergangenen Wochen die nötigen Sicherungs – und Rodungsarbeiten durchgeführt, die Wasserleitung repariert sowie darüber hinaus weitere Drainagen am Spielplatz verlegt und den ganzen Bereich wieder in Schuss gebracht. Ein neuer Weg wird zudem künftig die Pflege des Grünbereichs hinter der Volksschule erleichtern.