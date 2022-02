Kindersoldaten, 30 Jahre Olympiasieg und Neues aus Götzis

UNICEF-Österreich-Geschäftsführer Christoph Jünger, Vizebürgermeisterin von Götzis Edith Lampert-Deuring und ehemaliger Skirennläufer Patrick Ortlieb heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Genau heute vor 30 Jahren gewann Patrick Ortlieb bei den Olympischen Winterspielen in Albertville auf der kurvenreichen Abfahrtspiste La face de Bellevarde in Val-d’Isère die Gold-Medaille für Österreich. Mit Gerold Riedmann erinnert er sich heute in "Vorarlberg LIVE" zurück an seine Olympia-Erfahrungen und erzählt mit Blick auf die aktuellen Winterspiele in Peking was sich seitdem alles verändert hat.