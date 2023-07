Kinderschutzkonzept beschlossen

Bregenz (BRK) – Das neue Landesgesetz über die Bildung und Betreuung von Kindern, kurz: Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetz (KBBG), erwartet von den Trägern betreffender Einrichtungen bis Ende 2023 entsprechende Schutzkonzepte.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach dem Stadtratsbeschluss am 4. Juli mitteilte, sei Bregenz die erste Stadt Vorarlbergs, die diese Vorgabe erfülle.

Das 38-seitige Papier, das von einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe für die elementarpädagogischen Einrichtungen der Stadt entwickelt wurde, umfasst neben rechtlichen Grundlagen und Begriffsdefinitionen auch eine umfassende Analyse möglicher Risiken für Kinder, Opfer von Grenzverletzungen oder Gewalt zu werden. Dementsprechend werden auch Möglichkeiten der Prävention beschrieben sowie – im Bedarfsfall – der organisatorische Ablauf bei Beschwerden oder Verstößen gegen Kinderrechte definiert. Nach der Implementierung des beschlossenen Leitfadens in allen relevanten städtischen Bereichen benötigt es selbstverständlich auch eine laufende Evaluierung.

„Die im Budget für die Konzepterstellung reservierten 15.000 Euro wurden durch die engagierte Arbeit des internen Kernteams nur zu rund 10 % für die Anschaffung von Fachliteratur ausgeschöpft. Das gibt uns die Möglichkeit, zusätzliches Geld in Schulungen des Personals und in die für den Herbst geplante Bildungsakademie zu investieren. Gut ausgebildete und qualifizierte Betreuungspersonen sind mit der beste Garant für den Schutz der Schutzbedürftigsten in unserer Gesellschaft“, zeigte sich Bürgermeister Michael Ritsch erfreut und voller Lob für die Mitarbeitenden.