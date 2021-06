Kinderrockkonzert in der Remise Bludenz

Bludenz. Dass nicht nur Erwachsene so richtig abfeiern und zu Rockmusik grölen können, zeigen die vielen kleinen Fans von Matthäus Bär, der am Freitag, 2. Juli, mit seinem „Best of Bär“-Album in der Remise Bludenz Halt macht.

Er ist der Posterboy der unter Zehnjährigen, ein Liebling musikalisch aufgeklärter Eltern und der Fixstern am Firmament heimischer Kinderzimmerdiscos. Seit 2013 erspielt sich Matthäus Bär mit Wortwitz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstironie landesweit Kinder- und Elternherzen. Das Erfolgsrezept ist denkbar einfach: Bär traut seinen jüngsten Hörer*innen sowie ihren Eltern „echte“ Musik zu: doppelbödige Texte, schlaue Anspielungen und geschickte Arrangements. Der Standard nennt ihn „Der große Star der kleinen Menschen”, der Falter bezeichnet seine Musik als „Die beste elternfreundliche Kindermusik der Welt.”

Nach 3 ½ Alben und unzähligen Konzerten kann Matthäus Bär auf eine treue in- und ausländische Fangemeinde zählen. Nun ist es an der Zeit, auf die Ohrwürmer zurückzublicken, die ihm die kleinen, großen, jungen und alten Herzen zufliegen ließen. Ein eigenes Album soll Brücken zwischen Rock’n’Roll, Bossanova und Chanson schlagen. Für das „Best of Bär” konnte er ausgezeichnete MusikerInnen überzeugen, mit ihm die besten, schönsten und am öftesten gesungenen Hits in ein neues musikalisches Gewand zu stecken.