Kinderpornos: Bludenzer wundert sich über "krasse" Strafe

1000 Videos und 500 Bilddateien – gefunden im Darknet oder von anderen Usern geschickt bekommen. Allesamt zeigen sie Minderjährige bei sexuellen Handlungen.

Dass diese Kinder gezwungen werden, bei den Aufnahmen mitzumachen, das sei ihm nicht so klar gewesen. Er habe sich in einem Tief befunden, sogar Suizidgedanken gehabt und habe außerdem nicht gewusst, dass dies so krass bestraft wird, sagt der junge, sportliche Mann zur Erklärung.