Kindern Selbständigkeit, Verantwortung und Toleranz lehren

Freiwillige haben am Erfolg der Kinder in den Caritas Lerncafés maßgeblichen Anteil.

In allen 14 Caritas-Lerncafés werden Jugendliche und Erwachsene gesucht, die einen Teil ihrer Freizeit zur Verfügung stellen, um Kindern Lernchancen zu eröffnen.

Brigitte Pfister ist an zwei Nachmittagen in der Woche im Lerncafé Nenzing anzutreffen: „Ich unterstütze die Kinder bei ihren Hausaufgaben und beim Lernen für Tests und Schularbeiten, an Lerncafé-Nachmittagen wird meistens auch gespielt oder gebastelt und gemeinsam eine Jause vorbereitet.“ Wenn die Mutter, die selbst drei Töchter großgezogen und ins Leben begleitet hat, von den Kids im Lerncafé erzählt, strahlt ihr Gesicht:

„Es gibt dort so viele schöne Momente – beispielsweise, wenn ein Schüler erzählt, dass er gute Noten bekommen hat. „Und wenn ein Kind mal eine schlechte Note geschrieben hat, muntere ich es auf und sporne an, weiterzumachen.“ Das Caritas Lerncafé sei so viel mehr als „nur“ eine Lernunterstützung: Selbständigkeit, das Übernehmen von Verantwortung im Leben, Toleranz und Akzeptanz – das sind Werte, die die Bludescherin nicht nur ihren eigenen Töchtern vermittelt hat, sondern auch den Schüler*innen im Lerncafé beibringt.

„Die Unterstützung, die Kinder bekommen, ist die Basis für das spätere Erwachsenen-Leben.“

Brigitte Pfister schätzt auch die Zusammenarbeit im Lerncafé-Team: „Wir sind wir eine kleine Familie und auch vom Alter her bunt gemischt – vom Zivildiener bis hin zur 82-jährigen, rüstigen Pensionistin. Jeder kann seine Talente einbringen und beispielsweise die Altersgruppe der Kinder, mit denen man arbeiten möchte, frei wählen.“ Sie schätzt es auch, dass sie selbst immer wieder gefordert ist. Und ohne eigennützig sein zu wollen, ist Brigitte Pfister dennoch überzeugt: „Es kommt so viel mehr zurück, als man einbringt.“ Ihr Ehrenamt sieht sie als sinnvoll investierte Zeit. „Und das macht zufrieden.“

In den Caritas-Lerncafés in allen Teilen des Landes sind zusätzliche Freiwillige herzlich willkommen. „Wer sich im Lerncafé engagieren möchte, braucht nicht unbedingt eine pädagogische Ausbildung und auch im Lernstoff ist man schnell wieder drinnen. Die wichtigste Voraussetzung ist wohl, dass man ein wenig Geduld mitbringt“, bringt es Brigitte Pfister auf den Punkt. Alle Details erzählt Stellenleiterin Bea Bröll gerne in einem persönlichen Gespräch.