Kindern Gefahren begreiflich machen

Traktoren, aber auch Kreissägen oder Holzspalter, üben auf Kinder eine besondere Anziehungskraft aus.

„Kinder können jedoch die Gefahren die von solchen Maschinen ausgehen noch nicht einschätzen“, so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Darum so Amann weiter, „Ist ein wichtiger Ansatz, den Sprösslingen die Risiken zu erklären und die Aufsichtspflicht durch Erwachsene zu gewährleisten.“ Für die Beförderung von Kindern auf einem Traktor gilt: Kinder unter 5 Jahren dürfen nicht mitfahren, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren nur in geschlossenen Kabinen. Broschüren für Eltern und Kinder zum Thema Sicherheit auf dem Bauernhof gibt es kostenlos bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Tel. 05574/4924-7331.