Kindern auf Augenhöhe begegnen

Vor genau zehn Jahren hatte Isabella Außerer die Gelegenheit, an einem Vortrag von André Stern in Wien teilzunehmen. Dieser Franzose, der nie eine traditionelle Schule besucht hat und dennoch fünf Sprachen beherrscht, traf mit seinen Ansichten über Bildung und Kindererziehung den Nerv von Außerer.

Isabella Außerer ist Elementarpädagogin und möchte nun Eltern dazu ermutigen, ihre Haltung gegenüber ihren Kindern zu überdenken. In einem Interview mit Vorarlberg LIVE erklärte sie, dass Erwachsene ihre eigenen Kindheitserfahrungen und dominante Glaubenssätze reflektieren sollten, um ihren Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Ihrer Überzeugung nach werden Kinder mit einem großen Potenzial geboren, und es liegt in der Verantwortung der Eltern, dieses Potenzial zu fördern und nicht zu ersticken.

Die Rolle des Spiels

Ein zentrales Element in der kindlichen Entwicklung ist für Außerer das Spiel. Sie plädiert dafür, dem Spiel wieder mehr Bedeutung beizumessen und Kinder nicht unnötig dabei zu unterbrechen. Außerdem betont sie, dass die Rahmenbedingungen, insbesondere in Kinderbetreuungseinrichtungen, an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden sollten, und nicht umgekehrt.

Die ganze Sendung

Ein Vortrag zur Inspiration

Isabella Außerer ist davon überzeugt, dass eine positive Haltung und eine gute Beziehung zu Kindern maßgeblich zur Schaffung von Frieden in der Welt beitragen können. Inspiriert von André Stern hat sie ihn zu einem Vortrag in die Kulturbühne Ambach in Götzis eingeladen, der heute um 19 Uhr beginnt. Sie hofft, dass die Besucher ihre Herzen öffnen und von den Worten des Freibildungsexperten mitgerissen werden. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.