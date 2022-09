Kinderlesung im Würbel-Areal

Bludenz. Auf eine spannende Kinderlesung aus dem beliebten Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich bin Ich“ darf sich das junge Publikum schon jetzt freuen!

Denn am Samstag, 17. September, gibt es im Bludenzer Würbel-Areal in der Werdenbergerstraße 10 jeweils um 10 und um 11 Uhr eine Kinderlesung mit Hanno Dreher. Und das bei freiem Eintritt!

Literatur für die Kleinen: Der Schauspieler und Sprecher Hanno Dreher nimmt die jungen Zuhörer*innen mit auf eine Reise in die Blumenwiese, ins Wasser und in die Luft. Denn dort überall sucht das „Kleine Ich bin Ich“ nach seines gleichen. Mit der Botschaft „Du kannst alles sein, was du möchtest“, ist das 1972 erschienene Werk aktuell wie eh und je. Eine Geschichte über Identität und die Suche nach sich selbst.

Mit Hanno Dreher wartet ein großartiger Geschichtenerzähler auf das junge Publikum. Schon seit vielen Jahren ist er nebenberuflich als Schauspieler in unterschiedlichen Theaterensembles und bei freien Theaterprojekten in Österreich und Liechtenstein aktiv sowie als Sprecher in Radioproduktionen und Lesungen tätig. Im Würbel-Areal lädt Hanno Dreher alle Kinder ein, gemeinsam mit ihm in die bunte Welt des „Kleinen Ich bin Ichs“ einzutauchen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung ist keine erforderlich.

Der Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel wird heuer 50 Jahre alt. Daher dürfen sich schon seit Mai kleine und große Fans auf viele unterschiedliche Veranstaltungen freuen, die ihm Rahmen des Jubiläumsprogramms vom Bludenzer Kulturbüro organisiert werden – schließlich hat die Illustratorin des kleinen „Ich bin Ichs“, Susi Weigel, jahrzehntelang in Bludenz gelebt. Ein großer Dank geht an den Hauptsponsor von Bludenz Kultur, der Sparkasse Bludenz, mit deren Unterstützung unvergessliche Kinderveranstaltungen in Bludenz möglich sind.