Kinderlachen Ã¼ber den Wolken

Am Flugplatz Hohenems fand der beliebte Kinderflug-Nachmittag statt.

Bei herrlichem Frühlingswetter durften die Piloten des Rundflugteams Hohenems ganz besondere Passagiere in die Luft befördern und diesen den wunderbaren Blick über das Rheintal zeigen. Mit fünf Sportflugzeugen erlebten rund 72 Kinder mit Handicap und ihre Familien das Ländle aus der Vogelperspektive. Ermöglicht wurde dieser wunderbare Nachmittag durch das geniale Weihnachtskonzert von Hans Günther Lutz aus Dornbirn: „Ich freue mich, dass ich den Kindern so ein Geschenk machen und so etwas unterstützen konnte. Am Ende gibt es ja nichts schöneres als ein Kinderlachen“, so Lutz beim Flugtag in Hohenems. Die von „Stunde des Herzens“ betreuten Kinder und Familien verlebten einen himmlischen Nachmittag in Hohenems und auch für die Verpflegung war mit den köstlichen Familienpizzen von Antonio Bludenz bestens gesorgt. In gemütlicher Gesellschaft verging der Nachmittag für alle Beteiligten wieder wie im Fluge. MIMA