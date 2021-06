Kinderkonferenz im Satteinser Gemeindeamt

Im Rahmen einer Kinderkonferenz präsentierten rund 60 Kinder der dritten und vierten Volksschulklassen ihre Anliegen und diskutierten diese mit Bürgermeister Gert Mayer.

Die Kinder stellten sich die Frage: Wie kann diese Qualität erhalten bleiben, was können wir neu anpacken? Ihre Überlegungen brachten die Kinder in Form von Zeichnungen zu Papier. Dabei war die Umwelt ein großes Thema: Die Kinder wünschen sich, dass Flächen mit insektenfreundlichen Pflanzen begrünt werden. Auch die Mobilität und die Müllproblematik wurden angesprochen. Nach wie vor wichtig bleiben die Spielräume und ein attraktives Ortsbild für alle Generationen. Eine eigene Kinderpartei war ebenfalls ein wichtiger Diskussionspunkt.

Von Beginn an begleiten Sylvia Kink-Ehe und Carmen Feuchtner die Kinder der dritten Klassen im Programm von „Welt der Kinder“, das mittlerweile auch mit der youngCaritas kooperiert. So erhalten alle Volksschülerinnen und Volksschüler einen Einblick in die Grundlagen der Demokratie und in die Kinderrechte.