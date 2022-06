Kinderkonferenz als Brücke zwischen Jugend und Politik

Insgesamt rund 120 Schüler*innen der Rankweiler Volksschulen kamen in den vergangenen Tagen zur Kinderkonferenz ins Rathaus Rankweil und sprachen mit Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall über die Gestaltung ihres Lebensumfelds.

Zudem erfuhren die Kinder, was eine Demokratie ausmacht, wie eine Gesellschaft funktionieren kann und was für Rechte sie haben. Als Vorbereitung auf die Kinderkonferenz besuchten Carmen Feuchtner (Welt der Kinder) und Sylvia Kink-Ehe (youngCaritas) die Schulen und bereiteten gemeinsam mit den Pädagoginnen die Kinder auf die Kinderkonferenz vor. So erhielten die Schüler*innen vorab einen Einblick in die Spielregeln der Erwachsenenwelt, erarbeiteten eigene Vorschläge für Verbesserungen und hielten diese in Form einer Wahlkarte bildlich fest. Anhand dieser wurde dann mit der Bürgermeisterin im Rathaus diskutiert. Besonders viele Vorschläge gab es hinsichtlich Freiflächen und Spielräumen. Aber auch der Wunsch nach sauberen Gewässern und intakter Umwelt sowie die Sorge über mangelnden Wohnraum im Erwachsenenalter waren intensiv diskutierte Themen.