KinderKino in Lauterach

Im Rahmen des Sommerspaß 2019 zeigt die Kulturabteilung der Marktgemeinde Lauterach Erich Kästners zauberhafte Geschichte "Das doppelte Lottchen", das 2017 neu verfilmt wurde.

Die Geschichte ist bekannt: die zehnjährigen Mädchen Luise und Lotte treffen in den Sommerferien am Wolfgangsee das erste Mal aufeinander. So richtig leiden können Sie sich zuerst zwar nicht – aber das Heimweh bringt die Mädels zusammen. Bald stellen Lotte und Luise fest, dass sie eigentlich Zwillinge sind und ihre Eltern getrennt sind…und die Geschichte nimmt ihren Lauf… Mittwoch, 31. Juli 2019 – 16.00 Uhr – Alte Seifenfabrik Eintritt EUR 5, Anmeldungen erwünscht unter 05574 680217 oder rafaela.berger@lauterach.at