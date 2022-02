Kinderhelden, Covid-Medikamente und Snowboard-Gold

all

Charity Heroes Austria Obfrau Marion List, Biochemiker Norbert Bischofberger und Snowboarder Alessandro Hämmerle sind heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Marion List, Charity Heroes Austria Obfrau

Sie kommen als Eiskönigin, Disney-Prinzessin, Spiderman oder Batman – die Charity Heroes Austria erfüllen benachteiligten Kindern ihre Träume. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kindern, die eine schwere Zeit durchmachen, zu helfen, damit auch in schweren Zeiten Kindheit Kindheit bleibt,“ so das Motto der gemeinnützigen Organisation. Marion List aus Nenzing ist Obfrau der Charity Heroes Austria. In „Vorarlberg LIVE“ erzählt sie heute, wie die Idee entstanden ist und welchen Erfolg ihre Heldenfiguren bei den Kindern haben.

Norbert Bischofberger, Biochemiker

Er entwickelte das Influenza-Therapeutikum Tamiflu und war außerdem an der Entwicklung von Medikamenten gegen Viruserkrankungen wie HIV, Hepatitis C und Hepatitis B beteiligt. Norbert Bischofberger kommt gebürtig aus Mellau und gehört zu den erfolgreichsten Forschern auf seinem Gebiet. In "Vorarlberg LIVE" redet er heute unter anderem über den Forschungsstand der Covid-Medikamente.

Alessandro Hämmerle, Snowboarder

Er holte Olympia-Gold im Snowboard-Cross. Snowboarder Alessandro Hämmerle wurde heute bereits von Landesrätin Martina Rüscher in Vorarlberg empfangen und am Abend wird ihm das Sportehrenzeichen überreicht. Über den Höhepunkt seiner Karriere, die Olympischen Spiele und seine Pläne, redet „Izzi“ heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 18. Februar 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Marion List (Charity Heroes), Norbert Bischofberger (Kronos Bio) Alessandro Hämmerle

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

