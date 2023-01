Kinderhaus Kreuzfeld mit Leben gefüllt

Im Kinderhaus Kreuzfeld wurde mit Beginn dieser Woche der lang ersehnte Betrieb aufgenommen.

Altach. Rund zwei Jahre nach dem Baustart konnten die Arbeiten beim Kinderhaus Kreuzfeld, trotz aller Umstände, rechtzeitig fertiggestellt werden. So freuten sich am Beginn dieser Woche rund 100 Kinder, in den neuen Räumlichkeiten zu starten.