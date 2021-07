Kindergarten übersiedelt in die „alte Post“

Im Finale befinden sich die Bauarbeiten für einen provisorischen Kindergarten beim Nenzinger Ramschwagplatz:

Der neue Kindergarten ist aber nur eine Übergangslösung. „Die Planung für den Neubau des Familienzentrum Siedlig ist bereits im Gange“, heißt es dazu in der aktuellen Gemeinde-Info. Drei Kindergarten-, sowie zwei Kleinkind-Betreuungsgruppen sollen im Neubau an der Gaisstraße Platz finden, zudem sind Räumlichkeiten für die Elternberatung vorgesehen. Die Planung wurde bereits an die Sieger des Architekturwettbewerbes, DI Christian Schmölz sowie DE Roland Stemmer vergeben. Das Gebäude wird in einer Holzkonstruktion in ökologischer und nachhaltiger Bauweise realisiert. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund sechs Millionen Euro (netto), der Anteil der zu erwartenden Bundes- und Landesförderungen wird mit rund 2,5 Millionen Euro beziffert.