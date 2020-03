Kindergarten Dafins steht vor seiner Wiedereröffnung

Ab Herbst öffnen sich die Türen für Kinder in der Bergparzelle wieder

Zwischenwasser. Um vorab gleich etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. Es geht in den folgenden Zeilen nicht um die Schließung bzw. Wiedereröffnung des Dafinser Kindergarten im Zuge der Corona-Krise. Vielmehr wurde die Betreuungseinrichtung bereits im Frühjahr 2019 vorübergehend geschlossen. Ursache: Es waren schlicht zu wenig Kinder für das laufende Schuljahr angemeldet. Die dadurch ausgelösten Proteste betroffener Eltern blieb seitens der Gemeinde ungehört. Die Gemeindevertretung hatte einhellig beschlossen den Kindergarten nur zu öffnen, wenn mindestens acht Kinder dafür angemeldet werden. Diese hatte weniger finanzielle, sondern viel mehr pädagogische Gründe – nur ab einer gewissen Gruppengröße könne eine sinnvolle Betreuung des Nachwuchses erfolgen. Die Dafinser Kinder wurden für das laufende Schuljahr in den anderen Betreuungseinrichtungen der Gemeinde untergebracht. Die Dafinser Bürger organisierten zusätzlich mit Unterstützung der Gemeinde eine Kleinkinderspielgruppe in den bestehenden Räumlichkeiten.