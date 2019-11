Kindergarten Dafins bekommt neue Chance

Zeichen stehen auf Wiedereröffnung 2020/21

Bereits in den nächsten Wochen wird nun eine Bedarfserhebung für den Kindergarten durchgeführt, wenn man sich die Zahlen anschaut, steht – vorbehaltlich genügender Anmeldungen – einer Wiedereröffnung nichts im Wege. So kommen im Jahr 2020/21 13 Kinder in Frage, 2021/2022 14 Kinder und ein Jahr darauf nochmals deutlich mehr. Was dann umgekehrt fast schon wieder zu viele Kinder für die Dafinser Betreuungseinrichtung darstellen würde. So wäre dann auch ein Ausweichen in das gegenüberliegende Gasthaus Krone denkbar, falls bis dahin keine andere Verwendung für die Krone gefunden wurde. Als Alternative müssten sonst einige Kinder wieder nach Muntlix ausweichen, wo der Kindergarten derzeit aber auch voll belegt ist. Noch nicht mit einbezogen in die ganzen Überlegungen ist die neue Wohnanlage, die derzeit in Dafins errichtet wird. Seitens der Gemeinde wurde dabei im Rahmen eines Ortsgesprächs zugesichert die neuen Wohnungen möglichst rasch zu vergeben und auch hier den Bedarf zu erheben, um eine frühzeitige Planung zu ermöglichen. Ebenfalls noch nicht abgeklärt sind die konkreten Öffnungszeiten des wiedereröffneten Dafinser Kindergartens. Diese sollen dann aber erst ganz am Schluss nach Vorliegen der konkreten Zahlen und in Abstimmung mit den Eltern erfolgen. Hier wurde aber ebenfalls beim Dafinser Ortsgespräch bereits zugesichert, die Öffnungszeiten auch in Bewusstsein der geographischen Lage von Dafins möglichst großzügig zu gestalten. Eine fixe Kindergartengruppe in Dafins in welcher Form auch immer, wäre aber auf jeden Fall eine Bereicherung des kleinen Ortsteils. CEG