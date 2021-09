Kindergarten bekommt mehr Platz

Beim Kindergarten Berg in Götzis werden neue Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung erstellt.

Dabei wurde der Kindergarten ursprünglich nicht als Ganztageskindergarten konzipiert und war jahrelang mehr als ausreichend für die Kinderzahl im Ortsteil Berg. Die Nachfrage ist allerdings in den vergangenen Jahren derart gestiegen, dass die Räumlichkeiten knapp wurden und vor allem kein Platz mehr für das Mittagessen gegeben war. Auch die Schlafmöglichkeiten für die Kinder waren nicht mehr in ausreichender Form vorhanden und so hat sich der Gemeindevorstand für eine Erweiterung des Kindergartens in Modulbauweise entschieden.