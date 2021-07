Kinderfestival hinter der Kanisfluh

Das Schoppernauer Kinderfestival gilt inzwischen als richtiges Bühnenspektakel.

Schoppernau. Schon im vergangenen Jahr hat Peter Willi seiner Tochter Luisa und ihrer Mädchen- Clique ( Lia Dietrich, Emma Bischof, Lynn Marie Beer und Emely Rüf) einen großen Wunsch erfüllt und das erste Kinderfestival in Schoppernau auf die Beine gestellt. Damals in einem etwas kleineren Rahmen schnupperten die Girls Bühnenluft und deshalb sollte das erfolgreiche Festival unbedingt wiederholt werden.

Fast drei Monate verwandelte sich die Werkstatt der Familie Willi in ein Tonstudio, jeden Samstag war Probeabend und die musikbegeisterten Kids stellten mit Hilfe von ihrem ernannten Show- Manager Peter eine tolle Show mit Gesang, Instrumentalmusik, Playback und Tanzeinlagen auf die Beine. Bühnenbild, Kostüme, Requisiten bis hin zu Spezialeffekten wurden ausgesucht und bis zur Perfektion einstudiert.

Der große Tag war gekommen, die Bühne stand bereit, zahlreiche Gäste aus nah und fern warteten gespannt auf die jungen Entertainer. Das Spektakel konnte beginnen und die Festival-Stars wurden an einem Seil hängend auf die Showbühne quasi eingeflogen. Die fünf Mädels und Peter zeigten in einer eineinhalb stündigen Unterhaltungs-Show was sie draufhaben und begeisterten das Publikum. Es wurde gesungen und getanzt und eine super Stimmung machte sich unter den zahlreichen Besuchern breit.