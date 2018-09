Kinderfest zum Abschluss des Emser Aktivsommers

Hohenems. Weil aufgrund der Wettervorhersagen für den Freitagnachmittag der vergangenen Woche Regen befürchtet wurde, ist das große Kinderfest, das traditionell zum Ende des Hohenemser Sommerferienprogrammes über die Bühne geht, in den Pfarrsaal St. Karl verlegt worden.

Dort konnten die Kinder beim Flohmarkt ihr Taschengeld durch den Verkauf von gebrauchten Spielen, Comics, Kinderbüchern, Puppen, CD´s, Sportgeräten etc. aufbessern oder einfach Waren tauschen oder günstig erwerben. Beim Postenlauf galt es, acht an Stationen Aufgaben zu absolvieren, wofür die Teilnehmer am Schluss fürs Mitmachen mit kleinen Geschenken wie Malstiften, Wasserspritzpistolen, Knobelspielen, Knete, Straßenmalkreide, Seifenblasen-Sets, kleinen Drachen etc. belohnt wurden.