Kinderclub Lech: "Tun alles, um diesen Vorwurf aufzuklären!"

Intensive Zusammenarbeit

Verantwortungsbewusstsein und Vorsicht sind immer ein wesentlicher Teil der Arbeit mit Kindern, das wisse die Leiterin aus jahrzehntelanger Erfahrung. Im Kinderclub Lech werde dafür mit einem Raumkonzept zum Schutz der Kinder Vorsorge getroffen. Alle Kinder sind gemeinsam in einem Raum mit mehreren Betreuenden. In diesem Raum wird gespielt, gegessen und konsequent alles in der Gruppe unternommen, damit immer mehrere Personen gleichzeitig anwesend sind: „Wir nehmen diesen Verdacht sehr ernst und tun alles, um die Anschuldigungen rückhaltlos aufzuklären. Das ist auch in unserem Interesse als Kinderbetreuungseinrichtung.“