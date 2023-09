Kinderbotschafter*innen starten wieder durch

Egal, ob Kinder Lehrer*in, Feuerwehrmann/frau, Arzt oder Ärztin als ihren späteren Traumberuf definieren: Sie möchten helfen und die Welt zu einem besseren Ort machen.

Das können sie schon in jungen Jahren: In Dornbirn startet wieder eine Gruppe Kinderbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe.

Zu den bekannten Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe kommt also neu eine Gruppe der Kinderbotschafter*innen. „Wir möchten die Kinder `sanft´ an die Probleme der Welt heranführen, Themen kindgerecht vermitteln und vielleicht auch Vorurteile abbauen“, erläutert Nico Kantner. Auch die erfahrenen Jugendbotschafter:innen sind in die Gestaltung der KIBO-Stunden eingebunden.