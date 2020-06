Kinderbetreuungsbeihilfe: NEOS und SPÖ mit Antrag zur Änderungs-Rücknahme

Vorarlberger Mütter haben aufgrund der Änderung der Förderungsrichtlinien für die AMS-Kinderbetreuungsbeihilfe bereits eine Petition gestartet.

Die Familiensprecher Johannes Gasser und Michael Ritsch bringen einen gemeinsamen Antrag im Vorarlberger Landtag ein, indem sie Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink auffordern mit dem AMS in Verhandlungen zu treten, um die geänderten Förderrichtlinien für die Kinderbetreuungsbeihilfe zurückzunehmen:

Keine konkreten Maßnahmen

Das AMS habe mit der Kinderbetreuungsbeihilfe einen wichtigen Beitrag für den Wiedereinstieg von Müttern in den Arbeitsprozess geleistet, indem Familien finanziell im Umfang von bis zu 300 Euro monatlich, für Kosten der Kinderbetreuung, unterstützt wurden. Im letzten Jahr wurden damit über 1.000 Vorarlberger Familien mit insgesamt fast 1 Million Euro beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützt.

"So teuer wie sonst nirgendwo"

"In Zeiten von Fachkräftemangel, hoher Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind Möglichkeiten für den beruflichen Wiedereinstieg von Familien essenziell", so NEOS-Landtagsabgeordneter Johannes Gasser. So helfe man Familien finanziell abgesichert auf eigenen Beinen stehen zu können.