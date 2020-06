Kinderbetreuung soll leistbar bleiben: Berufstätige Mütter starten Petition

Mütter aus Vorarlberg haben eine Petition gestartet. Sie fordern weiterhin eine Förderung von Land und AMS für berufstätige Eltern.

Per Zufall davon erfahren

Kügerl hat einen 16 Monate alten Sohn und kam so mit dem Thema in Berührung. Sie sei Anfang Jahres beim AMS gewesen und man habe ihr die Förderung zugesagt. Per Zufall habe sie dann über Facebook von einer anderen Mutter erfahren, dass die Förderung so nicht mehr existiere. Als ihr das dann auch noch vom AMS bestätigt worden sei, sei sie "aus allen Wolken gefallen". Zuerst habe sie keinen Grund erfahren können und sich daher per WhatsApp mit anderen Mamas vernetzt. "So bin ich dann über Bekannte, die ich kenne, auch an Politiker herangetreten", erklärt sie. So kam schließlich auch die Idee zur Petition.