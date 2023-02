Kinderbetreuung auch in Möggers gefragt

Nach über 42 Jahren im Bürgermeisteramt übergab Georg Bantel im Jänner das Amt an seinem Nachfolger Lukas Greussing.

Kinderbetreuung

Als Erstes steht die Kinderbetreuung auf dem Plan. "Die Erfahrung hat begonnen vor eineinhalb Jahren, als junge Eltern auf uns zugekommen sind und den Wunsch geäußert haben, obwohl wir eine kleine Gemeinde sind, die Möglichkeit für eine Kinderbetreuung zu haben, damit sie arbeiten gehen können", erklärt Greussing in der Sendung Vorarlberg LIVE. Zu der Zeit war er noch als Vize-Bürgermeister tätig. Doch als man dem Wunsch nachgegangen ist, hat man gemerkt, dass es keine leichte Aufgabe ist. "Da gibt es viele Vorschriften über Ruheräume, Küche, Büroräumlichkeit", sagt er. "So eine Möglichkeit in baulicher Form haben wir nicht." Deswegen hat sich die Möggers mit der Nachbargemeinde Eichenberg zusammengetan und das Projekt mit "KiBE"-Vorarlberg aufgegleist.