Kinderbackstube, Markt und Kunsthandwerk

Der Tschaggunser Weihnachtsmarkt bot für alle Besucher viel Abwechslung

Ein herrlicher Wintertag bescherte Petrus allen Besuchern des Tschaggunser Weihnachtsmarktes am vergangenen Donnerstag. Bei klaten Temperaturen aber Sonnenschein begann das Markttreiben bereits am Vormittag nach der Messfeier. Den Auftakt dazu machte eine Singgruppe der Volksschule Tschagguns. Doch neben der musikalischen Unterhaltung gab es auch allerlei andere Attraktionen. So boten Kunsthandwerker im Turnsaal der Volksschule diverse eigene Kreationen an. Neben handgefertigten Miniaturhäuschen und Krippen gab es auch wunderschön gestaltete Karten, Brandmalereien, Dekoratives aus Glas, stilvolle Drechselarbeiten und Holzobjekte oder geschmackvolle Näh- und Quiltarbeiten.

Eigene Kreationen

Und so manchen der Kunsthandwerker konnte man auch direkt vor Ort über die Schulter schauen, wie die Objekte entstanden. Im Foyer wurde interessierten Besucher von der Harmoniemusik Tschagguns im Weihnachtscafe Süßes und eben Kaffee angeboten. Doch auch auf dem Schulplatz war viel los. Etliche Verkaufsstände – ebenfalls mit oftmals handgefertigten Produkten – boten ihre Waren feil. Neben Artikeln aus Blech gab es auch Schafwollartikel, Bastelarbeiten zum Thema Weihnachten oder selbst gefertigte Kinderkleidung. Für jeden Geschmack war etwas dabei und der Weihnachtsmarkt lud so zum Verweilen ein. Der Gola Verein sorgte gekonnt für die Bewirtung, die auch an diesem Tag gerne in Anspruch genommen wurde.

Kinderprogramm