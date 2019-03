Kinder wachsen - Kleidung nicht

Reges Interesse an gebrauchten Kinderartikeln beim Basar des Familienverbands Großwalsertal.

Raggal. Von klein bis groß und Junge oder Mädchen, auf den Tischen des Frühjahr-Sommer-Basar gab es ein großes Angebot an Kleidungsstücken aus zweiter Hand. „Gut beschriftet und in einem angenehmen Ambiente ordentlich präsentiert“, das schätzt die dreifache Mutter, welche gerade auf der Suche nach Regenstiefel für ihre zwei Söhne ist, sehr. Neben Kinderkleidung fanden dieses Jahr die Fahrräder gleich anfangs guten Absatz. Rund 60 Personen brachten ihre teils kaum genutzten Kindersachen zum Verkauf. Die Frauen des Familienverband Großwalsertal bieten einen gut organisierten Markplatz und zahlreiche Familien profitieren von den günstigen Angeboten. „Ich schätze diese Veranstaltung sehr und nehme meisten zwei-drei Sachen mehr mit“, so eine Schnäppchenjägerin. Nach getanem Einkauf konnte in der Kaffeeecke geplaudert werden. Dieses Jahr stellte Daniela Zech selbstgenähte Kindersachen aus.