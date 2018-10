Kinder- und Jugendhilfe: 1600 Gefährdungsanzeigen in Vorarlberg pro Jahr

600 Kinder in Vorarlberg leben nicht bei ihren Familien, sondern in der Obsorge der Kinder- und Jugendhilfe. Gleichzeitig steigt seit Jahren die Zahl der Anzeigen beim Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch.

In Vorarlberg leben knapp 80.000 Kinder, jährlich verzeichnet man an die 4.200 Geburten im Ländle. Gleichzeitig sind 600 Vorarlberger Kinder in einer “Maßnahme der vollen Erziehung”, sprich in der Obsorge der Kinder- und Jugendhilfe außerhalb der eigenen Familie. Die Mehrheit davon in Pflegefamilien, womit Vorarlberg eine Sonderposition in Österreich einnimmt. Österreichweit sind insgesamt 13.500 Kinder und Jugendliche in Betreuung, davon 60 Prozent in Sozialpädagogischen Einrichtungen.

8 von 1000 in Fremdbetreuung Im Schnitt leben damit 8 von 1000 Vorarlberger Kindern außerhalb ihrer Familien. Die betroffenen Kinder sind dabei zu 55 Prozent männlich und umfassen fast alle Altersgruppen. Herausfordernd sei hier, dass man Geschwister nach Möglichkeit in der Fremdunterbringung nicht trennen will. Zumindest eine Hilfseinrichtung muss glücklicherweise selten in Anspruch genommen werden: Seitdem die Babyklappe 2015 in die Kolumbanstraße in Bregenz verlagert wurde, wurde sie noch nie aktiviert. In den zehn Jahren davor bei der Mehrerau waren es zwei Fälle von Säuglingsabgaben.

Überwiegend einvernehmliche Lösungen Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch betont hierbei, dass dies jedoch meist der letzte Schritt ist. In gut 97 Prozent der Fälle des Jugendamts, wie die Kinder- und Jugendhilfe im Volksmund heißt, finde man gemeinsam mit den Eltern und Familien freiwillige Lösungen, in nur drei Prozent müssten die Gerichte bemüht werden. Dennoch, 2017 waren dies 105 gerichtliche Verfügungen bei 3.001 Fällen.