Kinder und Familien in Bludenz im Mittelpunkt:

Bludenz. Sehr gut angenommen wurde das Eltern-Kind-Café in Bludenz. Sechs Treffen fanden bereits im Café Zäwas in der Bludenzer Kirchgasse 8 statt. Eingeladen und organisiert hat die Stadt Bludenz. Nun startet am Dienstag, 2.

April 2019, von 9 bis 12 Uhr, die Frühlingssaison im Eltern-Kind-Café. Während die Kinder spielen, können sich die Eltern ohne Konsumzwang miteinander austauschen. Unterstützt werden die Besucherinnen und Besucher von einer Kindergartenpädagogin, die sich liebevoll um die Kleinen kümmert. Zu einem kleine Frühstück, Tee, Kaffee, Limonade und Mineralwasser lädt ebenfalls die Stadt Bludenz ein.

Bei diesem Termin bietet die Profifotografin Tanja Egger ein Oster-Fotoshooting an. Zum Preis von 45 Euro werden drei hochwertige bearbeitete Bilder angeboten. Das Shooting dauert 10 bis 15 Minuten.

Weitere Eltern-Kind-Café-Termine sind am Dienstag, 7. Mai und am Dienstag, 4. Juni 2019, von 9 bis 12 Uhr, im Café Zäwas in der Kirchgasse 8.

Druckfrisch erstrahlt der neue Familienkalender der Stadt Bludenz mit dem Programm von Mai bis August und der Sommerbetreuung 2019. Der umgangreiche Bogen spannt sich von Vorträgen, Kindertheater bis hin zu einem Erlebnistag im Wald. Auch für die Sommererien ist bereits bestens vorgesorgt, die Betreuungsangebote versprechen fun und action für jede Altersgruppe.