Kinder stocken Klassenkasse auf

Die Viertklässler der Volksschule Rheindorf luden zum Spielzeug- und Bücherflohmarkt zu sich in die Schule.

Lustenau Die Turnhalle der Volksschule Rheindorf glich am Freitagnachmittag einem bunten Markttreiben mit allem, was die Kinderherzen höherschlagen lässt. Verkaufsstände mit spannenden Büchern, Brettspiele, Puzzles, Autos, Bälle und Stofftiere wurden bei dem Spielzeug- und Bücherflohmarkt der Viertklässler angepriesen. Auch die Besucher kamen in großen Strömen und durchstöberten die Schätze der Schulkinder. Die Schüler verkauften dabei ihre Lieblingsstücke, die sie nicht mehr benötigen, und konnten sich damit ihre Klassenkassen aufstocken. „Wir machen viele Ausflüge in der vierten Klasse. Ein bisschen Geld kann da nicht schaden“, erklärte Schüler Nino Larcher aus der 4c.

Großer Zuspruch

„Schauen Sie her, wir haben hier ein Buch, für alle Frauen, die gerne shoppen“, pries Timur Özgöç aus der 4c seinen Bücherstand bei den vorbeigehenden Müttern an. Viele Eltern und Kinder sind zum Flohmarkt in die Volksschule gekommen, um sich dort das eine oder andere spannende Spiel auszusuchen oder ein interessantes Buch zu ergattern. Und natürlich kamen sie auch, um die Kinder in ihrem Vorhaben zu unterstützen. „Ich finde es super, dass die Schüler diesen Verkaufsnachmittag veranstalten. Da helfe ich gerne und kaufe gleich ein paar Spiele“, sagte Besucherin Sandra Gmeiner.

Es darf gehandelt werden

Die Verkäuferinnen Mia, Helena, Rosa und Linea aus der 4c gingen sogar auf die Preisvorstellungen ihrer Kunden ein. „Wenn jemand meint, unser Preis ist zu teuer, kommen wir unseren Kunden schon etwas entgegen“, erklärte Schülerin Linea Posch (9). Die vier Freundinnen sind sehr zufrieden mit ihrem Umsatz. „Wir haben bereits 46 Euro eingenommen“, erzählte sie stolz. Am Stand von Isabella Rack wurden besonders viele Kuscheltiere verkauft. „Die kleinen Plüschtiere habe ich um 50 Cent verkauft, die ganz großen um 2,50 Euro“, erzählte Isabella Rack. Und so berichteten die Standverantwortlichen von einem guten Geschäft und davon, dass sie sicherlich viel für die Projekttage beisteuern können.

Ausflüge werden für Eltern erschwinglich