Kinder sind wie sie sind

Im Montessori Kindergarten in Bregenz setzt man auf „Freiheit“

Bregenz. Eine riesige Spielwiese mit Feuerplatz, ein kleiner Naturgarten, ein hölzernes Piratenschiff und die Qual der Wahl zwischen kreativer Malerei, Holzpuzzle und geschätzten 50 anderen Indoor-Aktivitäten. Klingt nach einem Kinderparadies und soll auch eines sein. „Jedes Kind soll hier das machen, was es will, innerhalb der Grenzen. Es gibt keinen festgelegten Tagesablauf, wir richten uns nach den Bedürfnissen der Kinder, schauen was sie brauchen in der vorbereiteten Umgebung“, erklärt Ursula Sageder, Leiterin der Kleinkinderbetreuung im KindergartenHaus in Bregenz. Zum Tag der offenen Tür am vergangenen Sonntag präsentierte sich die Einrichtung, die sich in eine Kleinkinderbetreuung mit aktuell zwölf Kindern und eine Kinderbetreuung mit zwanzig Kindern aufteilt, Interessierten.