Kinder-Serie "John Penismann" sorgt für heftige Kritik

Die animierte dänische Kinderserie "John Dillermand" sorgt für heftige Kritik im Netz. Die Hauptfigur hat einen extrem langen Penis mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Seinen meterlangen Penis kann "John Dillermand" für alles Mögliche benutzen: Den Grill anzünden, Menschen retten, als Helikopter benutzen oder zum Leuchten bringen. Allerdings hat die Hauptfigur seinen gestreiften Penis, der aussieht wie ein Gartenschlauch, nicht immer unter Kontrolle. So bringt er sich immer wieder in missliche Lagen. Viele Kinder in Dänemark finden die Serie saukomisch. So manche Eltern sehen das allerdings ganz anders.