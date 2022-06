Kinder schnupperten Arbeitsluft im Rankler Rathaus

Zwölf Kinder bekamen in Rankweil Einblicke in den Arbeitsalltag der Erwachsenen.

Im Rahmen des Vorarlberger Zukunftstages „ich geh mit“ am Donnerstag, 23. Juni, begleiteten in Rankweil zwölf Kinder ihre Eltern, Verwandte oder Bekannte an die Arbeitsplätze.

Sie kamen ins Rathaus, in Kinderbetreuungseinrichtungen und in den Jugendtreff. Die Schüler*innen im Alter von zehn bis 14 Jahren hatten einen Tag lang die Gelegenheit, in die Arbeitswelt der Erwachsenen einzutauchen. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall begrüßte die Kinder aus zehn verschiedenen Schulen und entließ sie mit einem Jausenpaket in der Hand in einen aufregenden Arbeitstag.

Vom Vereinshaus zum DJ-Pult

Auch Benedikt, der zehnjährige Sohn der Bürgermeisterin, begleitete seine Mama ins Rathaus und schnupperte dort Arbeitsluft: Nach einem Vormittag im Sekretariat ging es für ihn ins Vereinshaus, wo Vorbereitungen für eine Veranstaltung getroffen wurden. Sein Fazit: „Voll cool, es hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ich später mal einen anderen Beruf – nämlich Architekt – ausüben will!“ Aileen begleitete währenddessen Marcel Matt, seines Zeichens Leiter der Offenen Jugendarbeit Rankweil, ins Büro im Jugendtreff Planet. „Es war sehr interessant zu sehen, was Papa so in seiner Arbeit macht – wir haben Rechnungen geschrieben, eine Besucherstatistik gemacht und Sachen einsortiert. Außerdem durfte ich die DJ-Anlage im Planet kennenlernen“, zeigt sich die Zwölfjährige begeistert.

Spannende Einblicke in die Arbeitswelt

Auch der zwölfjährige Jonas hatte sich am Donnerstag auf den Weg ins Rathaus gemacht. Er durfte Mathias Moser, zuständig für die IT im Rathaus, in die Informatik-Zentrale im Rathaus begleiten. Gemeinsam mit seinem Bekannten nahm er an einem Online-Meeting für Softwareentwicklung teil, bereitete Laptops für Veranstaltungen vor und begleitete die IT beim Lösen verschiedener technischer Probleme – ein Job, den er sich auch künftig gut für sich vorstellen kann, wie er zufrieden resümierte.

Spannend gestaltete sich der Tag auch für Julia: Die 13-jährige lernte an der Seite von Bianca Bitschnau die Arbeit rund um die Kindergartenorganisation in Rankweil kennen. Wie man einen Pass ausstellt und das „Essen auf Rädern“ organisiert durfte Marie an der Seite von Tanja Schroller und weiteren Rathausmitarbeiterinnen erfahren, während Luisa ihre Gota, Bibliotheksleiterin Elke Moosbrugger, bei verschiedenen administrativen Aufgaben begleiten durfte. „Im Rathaus ist immer was los, das gefällt mir“, fasste sie den aufregenden Arbeitstag zusammen. Und wer weiß: Vielleicht tritt sie eines Tages in die Fußstapfen ihrer Patentante.