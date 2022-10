Kinder-Rockkonzert abgesagt

Bludenz. Nach fast 10 Jahren Rockmusik tourt Matthäus Bär mit seiner Little Hipster Band heuer ein letztes Mal durch Österreich.

Leider muss das geplante Konzert in der Remise Bludenz am Freitag, 14. Oktober, krankheitsbedingt abgesagt werden.

Nach dem “Best Of Bär”-Album ist nun endgültig Schluss. Matthäus Bär hängt die Kinderstromgitarre an den Nagel und singt in Zukunft weniger. Auf seiner letzten Tour stand die Remise Bludenz diesen Freitag mit einem fulminanten Rockkonzert für Kinder ab 4 Jahren auf der Tournéeliste. Das Konzert muss nun leider abgesagt werden. Bereits gekaufte Tickets können auf demselben Weg wieder retourniert werden, auf dem sie erworben wurden.