Kinder in Krankheit und Trauer sensibel begleiten

Zum ersten Mal ruft Hospiz Österreich am 1. Juni den Kinderhospiz- und Palliativtag aus. Ein Tag, um ein schwieriges Thema in den Blick zu nehmen: Wenn Kinder am Beginn ihres Lebens mit einer schweren Erkrankung, Tod und Trauer konfrontiert werden.

Rechtzeitig zum Österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtag präsentiert Hospiz Österreich das neue Logo für diesen Tag: Ein*e Seiltänzer*in symbolisiert den Balanceakt, den Familien in Zeiten von Krankheit, Tod und Trauer tagtäglich zu meistern haben und möchte einerseits die Gesellschaft für die Anliegen der Hospizarbeit speziell für Kinder und Jugendliche sensibilisieren und gleichzeitig Menschen für ehrenamtliches Engagement gewinnen. Zudem wird in Vorarlberg eine Aktion gestartet, die ebenfalls Symbolkraft hat: „Wir laden dazu ein, Schmetterlinge zu malen oder zu basteln und sie am 1. Juni ans Fenster zu hängen. So können wir nach außen sichtbar machen, dass wir an den Nöten und Sorgen der von Tod und Trauer betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Familien Anteil nehmen. Schmetterlinge sind Symbole der Hoffnung und Verwandlung. Lassen wir so unsere Schmetterlinge fliegen, Zeichen der Solidarität und Verbundenheit – und vielleicht ein wenig Trost in schwierigen Zeiten“, hofft HOKI-Koordinatorin Beatrix Berthold, dass Vorarlberg „beflügelt“ wird.