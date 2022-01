Kinder in ihrem Aufwachsen fördern

„Familie sein in Nenzing“: Das neue Programmheft liegt vor

„Uns als Gemeinde ist es ein großes Anliegen, die Eltern bei ihren vielfältigen Aufgaben der Kindererziehung zu unterstützen, zu begleiten und ihnen Halt zu geben“, positioniert sich der Nenzinger Bürgermeister Florian Kasseroler klar. Gemeinsam mit Eltern, Vereinen und Organisationen wurde ein Programm organisiert, das Information, Unterstützung und Austausch bietet. So soll beispielsweise die Purzelbaum-Gruppe Spiel und Spaß für Kinder von ein bis drei Jahren sowie die Möglichkeit zum Austausch für Eltern bieten, Interessierte erfahren bei Heidi Buttazoni vom Familienzentrum Kinderhaus Nenzing (T. 0664/78079946, E. familienzentrum@nenzing.at ) alles Wissenswerte – auch in Bezug auf die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen.

Gemeinsam mit der connexia Elternberatung im Familienzentrum Kinderhaus Nenzing finden jeweils an Dienstagen Eltern-Kind-Begegnungstreffs statt. So sind in den kommenden Monaten Info-Veranstaltungen „Karenz Aktiv“, „Netzwerk Familie“ Ernährungsberatung und vieles mehr geplant. Ob Geburtsvorbereitungskurs, ein Vortrag zum Thema „Ernährung während der Schwangerschaft und Stillzeit“, ein Brotbackkurs mit Kindern oder Kreativnachmittage: Alle Veranstaltungen sind übrigens auch auf der Homepage der Marktgemeinde unter www.nenzing.at zu finden. „Wir sind auch offen für Ideen und Wünsche von Eltern, oder auch wenn sie selbst einen Kurz anbieten wollen, um so unser Programmheft noch vielfältiger zu gestalten“, freut sich Heidi Buttazoni über zusätzliche Ideen.