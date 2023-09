"Kinder haben zugeschaut" - Hier wird gegen Sex im Schwimmbecken gekämpft

In den Zürcher Badis hat sich ein störendes Phänomen ausgebreitet: Paare, die im Schwimmbecken intim werden, sorgen für Unmut bei den Badegästen, darunter auch Schulkinder.

Augenzeugenberichte

Eine regelmäßige Besucherin der Badi Heuried berichtete dem "Tages-Anzeiger" von gleich zwei Vorfällen in diesem Sommer. An einem heißen Julitag beobachtete sie ein etwa 25-jähriges Paar, das zunächst miteinander herumknutschte, bevor es sich noch deutlich intimer verhielt – und das mitten am frühen Nachmittag.