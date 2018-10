Kinder gestalten neuen Spielplatz

Eine neue Spielwiese soll Kinderherzen höher schlagen lassen.

LUSTENAU In den letzten Wochen wurden im Hasenfeld Einladungen und Planskizzen in die Haushälte geschickt. In Zusammenarbeit mit der Volksschule entstanden Burgen-, und Seilbrückenträume auf Papier. Alles für den neuen öffentlichen Spielplatz im Hasenfeld-Park. Da der Spielplatz am Engelbach geschlossen wird, wünschten sich Anrainer eine neue Spielfläche in der Umgebung. Das Grundstück neben der Volksschule bot sich an und wurde kurzerhand von der Gemeinde Lustenau gepachtet.