Kinder gestalten die Welt von morgen

Bludenz. Dieses Jahr stand in den Bludenzer Volksschulen Demokratiebildung auf dem Stundenplan.

Die Kinderkonferenzen in der Stadt Bludenz sind mittlerweile ein fester Bestandteil in den Bludenzer Volksschulen. Im Zuge verschiedener Workshops erarbeiten Kinder Ideen, wie sie sich fĂŒr das Gemeinwesen engagieren können und wie sie ihre unmittelbare Umwelt gestalten können. Vorbereitend gab es in den Volksschulen einige Seminartage. Begleitet durch Carmen Feuchtner von Welt der Kinder und Sylvia Kink-Ehe von der youngCaritas erhielten die Kinder Einblicke in die Spielregeln der Erwachsenenwelt. Sie erarbeiteten VorschlĂ€ge fĂŒr Verbesserungen und hielten diese bildlich fest. Besonders viele Impulse gab es dieses Jahr zum Thema „Schaffen öffentlicher SpielrĂ€ume“. Hintergrund sind zum Teil sehr beengende Wohnsituationen der Kinder. Das Interesse am Engagement der Stadt Bludenz rund um das Projekt Volksschule Mitte war besonders groß.