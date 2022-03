Kinder gestalten die Welt von morgen mit

Bludenz. Dieses Jahr stand in den Bludenzer Volksschulen Demokratiebildung auf dem Stundenplan.

Alle Kinder im Alter von neun Jahren beschĂ€ftigten sich intensiv mit ihren Rechten, ihrer Lebenswelt und mit Ideen, diese mit zu gestalten. So erfuhren die Kinder, was Demokratie bedeutet und erlebten politische Prozesse hautnah. DafĂŒr waren die Kinder im Zuge des Projektes zu Gast im Rathaus Bludenz.

Vorbereitend hatten die Volksschulen ihre TĂŒren fĂŒr Seminare geöffnet. Begleitet durch Carmen Feuchtner von Welt der Kinder und Sylvia Kink-Ehe von der youngCaritas erhielten die Kinder Einblicke in die Spielregeln der Erwachsenenwelt. Sie erarbeiteten VorschlĂ€ge fĂŒr Verbesserungen und hielten diese bildlich fest. Besonders viele Impusle gab es in den Bereichen SpielrĂ€ume, Umwelt, Klimaschutz und Sicherheit.

Im Zuge der Kinderkonferenzen debattierten sie ihre Anliegen mit BĂŒrgermeister Simon Tschann, der begeistert war, vom Engagement der Kinder: „Ein Interesse fĂŒr Politik und Partizipation zu schaffen, liegt mir sehr am Herzen. Gerne werde ich in Zukunt mehr auf Beteiligungen dieser Art setzen, um Kinder in die Gestaltung unserer Stadt einzubinden. So viele tolle Ideen gesehen zu haben, lĂ€sst mich zuversichtlich in die Zukunft blicken.“