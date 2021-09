Kinder für Eishockey begeistern

Beim EHC Lustenau werden die jungen Nachwuchstalente großgeschrieben.

„Meine zwei Kinder haben schon viele Sportarten getestet, aber Eishockey liegt ihnen einfach“, erzählt Jeanine Holzscheiter aus Hörbranz. Sie ist froh, dass ihr Sohn Niklas (9) und ihre Tochter Mila (6) in Lustenau trainieren. „Es ist sehr familiär und die Kinder verhalten sich überaus empathisch.“ Von dem respektvollen Umgang untereinander ist auch Alexandra Gebhard aus Dornbirn angetan. „Mein Sohn Sebastian (5) will kein Training verpassen. Er fühlt sich wohl im Team und bei den Trainern“, so Gebhard. Die kühlen Temperaturen in der Eishalle nehmen sie gerne in Kauf. „Die Kinder haben Spaß an der Bewegung. Das ist das, was zählt“, sind sich Holzscheiter und Gebhard einig. Dem stimmt auch Philipp Winzig, Nachwuchsleiter beim EHC, zu. „Kinder brauchen Bewegung. Gemeinsam im Team macht es noch mehr Spaß. Und den haben die Kids bei uns“, weiß Winzig.

Neben den Trainings in der Halle werden immer wieder kleinere Turniere mit anderen Mannschaften abgehalten. Der Ausgang des Matches ist dabei zweitrangig. „Hauptsache die Kinder haben Freude am Spiel und an der Bewegung“, so Hois. Für die Talenteschmiede ist besonders die Entwicklung des Teamgeistes jedes Mal schön zu beobachten. „Die Kinder feuern sich gegenseitig an und wachsen als Mannschaft zusammen.“ Und die Cracks lernen auch bei jedem Training etwas selbstständiger zu werden. Nach und nach werden sie mit der Schutzkleidung vertraut und ziehen sich schon bald eigenständig an. „Das Handling mit der Ausrüstung ist zugegebenermaßen nicht ganz leicht. Aber die Kinder haben das schnell heraus“, sagt Trainer Philipp Hollenstein. Und so greifen die Kids routiniert in ihre Trainingstasche und binden sich Schoner und Stulpen eigenständig um, bis sie schlussendlich bereit sind fürs Training auf dem Eis. Bvs