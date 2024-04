Kinder führen durch eigene Vernissage

Die Kindergartenkinder vom Augarten haben ihre eigene „Ich-bin-Ich“-Vernissage veranstaltet und führen Eltern, Geschwister und Großeltern durch die Kunstwerke.

Leano, Marie, Aaron und Fabian demonstrieren begeistert ihre Ausstellung und erklären, wie sie die riesigen Bilder gemalt haben, welche Techniken zum Einsatz kamen und wie die Pferde ihre schöne Mähne erhielten. Fabian erklärte seiner Mutter mit künstlerischem Background die Bilder. „Am besten gefallen mir die Fische“, fügt Marie hinzu. „Die haben so schöne Schuppen.“ Die Kinder lernen durch das intensive Beschäftigen mit diesem Thema, dass jeder einzigartig und wichtig ist, so wie er ist. Und wie wichtig diese Vielfalt ist, haben die Pädagoginnen verdeutlicht, in dem die Geschichte in jenen Sprachen vorgelesen wurde, die im Kindergarten von den Kindern gesprochen werden. „Wir haben Eltern gebeten, das Buch hier im Kindergarten in ihrer Muttersprache vorzulesen. Und so durften wir der Geschichte auf Deutsch, Türkisch, Bosnisch und Arabisch lauschen“, sagte Silke Rezsnyak. Am Ende der Ausstellung erhält jedes Kind eine selbst gemachte Ausgabe der Geschichte mit den gestalteten Bildern. Die Botschaft des kleinen Ich bin Ichs ist bei den Kindern angekommen. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit und das ist gut so. bvs