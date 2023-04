Kinder finden in Wald scharfe US-Rakete

Kinder haben eine Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg bei einer Müllsammelaktion im brandenburgischen Oranienburg entdeckt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beseitigten Kampfmittel-Spezialisten das explosive Fundstück am Samstag. Die Kinder hatten während des Frühjahrsputzes in einem Waldgebiet einen offenliegenden, munitionsähnlichen Gegenstand gefunden. Ein Kind habe ihn dann an den Straßenrand gezogen.