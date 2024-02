Kinder erobern das Rathaus

Bludenz. Alljährlich lädt die Stadt Bludenz zu einem Austausch der Bludenzer Volksschüler*innen mit Bürgermeister Simon Tschann ein.

Vor dem Treffen bereiten sich die Kinder in Workshops vor, um mehr über die Organisation einer Stadt zu erfahren. Sie lernen, wer welche Aufgaben hat, wie Entscheidungen getroffen werden und wie man Ideen umsetzt. Die Kinder präsentieren dann im Stadtvertretungssaal ihre Anliegen auf Wahlzetteln. Bürgermeister Simon Tschann schätzt diese Perspektive: "Die Stimmen unserer jüngsten Bürger*innen sind von unschätzbarem Wert für die Gestaltung unserer Stadt. Ihr Engagement und ihre Ideen zeigen uns den Weg zu einer lebendigen, kinderfreundlichen Gemeinschaft und einmal mehr mit einem chancenreichen Umfeld für die Zukunft.“ In wenigstens einem Anliegen wird vor Ort Verbindlichkeit vereinbart und ein Konsens erzielt: Die Kinder gewichten in der Konferenz, welche Anliegen für sie Priorität haben. Im Jahr 2024 dominierte der Wunsch, das Spiel in Außenräumen vielfältiger zu ermöglichen. Dabei geht es um die Ausstattung von Spielräumen, aber auch um ein Zurückdrängen des Autoverkehrs. Hier sind die Sicherheit von Kindern auf den Straßen und die Einhaltung von Tempolimits zentrale Anliegen der Kinder. Ebenso versichern die jungen Bludenzer*innen, sich weiter füreinander zu engagieren. Den Punktsieg trägt hier einmal mehr das Kindercafé davon.