„Kinder digital bei der Hand nehmen und begleiten“

Eltern wie Schüler werden im Umgang mit Handy bei Vortrag und Schülerworkshop sensibilisiert.

Lustenau Was gibt es bei Kindern im Umgang mit dem Handy zu beachten? Welche Chancen aber auch Gefahren lauern für die jungen Handynutzer? Antworten darauf fanden die Eltern der Volksschule Rotkreuz am Mittwochabend beim Vortrag von Referent Alexander Wachter. Dieser schult Eltern und Schüler in ihrer Medienkompetenz und findet klare Worte: „Je jünger das Kind ist, desto größer muss die Kontrolle vonseiten der Eltern sein“, so Wachter. „Wir müssen unsere Verantwortung als Eltern wahrnehmen und sie vor bestimmten Inhalten im Netz schützen. Nur so ist ein sicherer Umgang möglich.“

Kinder erhalten immer früher Handy

„Die Kinder werden immer jünger im Umgang mit dem Handy. Damit verbunden ist das Surfen im Internet. Wir wollen ihnen einen Grundstein mitgeben. Sie sollen wissen, dass nicht alles, was im Internet steht, wahr ist“, sagt Elke Brunold vom Elternverein der Volksschule Rotkreuz. Sie hat Alexander Wachter, Spezialist für dieses Thema, gewinnen können. Er informiert in einem ersten Schritt die Eltern und macht Workshops mit den Viertklässlern, damit diese fit im Umgang mit dem Handy werden. Anna Vogel (40) ist eine der interessierten Zuhörerinnen, die der Einladung des Elternvereins gefolgt ist. „Spätestens, wenn unser Sohn in die nächste Schule wechselt, wird er von uns ein Handy erhalten“, sagt sie. So wie ihr geht es vielen Eltern, die zum Vortrag „Digitale Medien. Chancen und Gefahren“, gekommen sind. Sie wollen sich informieren, wie sie sich bestmöglich auf die neue Situation vorbereiten können.

Aufklärung und Vertrauen

„Es geht um Aufklärung. Wir müssen die Kinder sprichwörtlich an der Hand nehmen und sie in der ersten Zeit begleiten“, so Wachter. „Die Kinder sollen sich sicher und stark fühlen und wissen, dass sie jederzeit bei Problemen zu ihren Eltern oder der Schulsozialarbeit kommen können“, sagt Wachter. Er macht einen Vergleich für die Eltern und ruft nochmals in Erinnerung, dass jeder seinem Kind den Nachhauseweg von der Schule anfangs erklärt hat, damit es sicher wieder nach Hause findet. Genauso soll man sich mit dem Handy und dem Internet verhalten.

Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit